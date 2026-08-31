USA attackerade Iran igen

Det har varit

en paus i kriget

mellan USA och Iran.

Men i söndags attackerade USA

Iran igen.

USA ska ha bombat

iranska system för raketer.

Systemen fanns på ön Larak

i sundet Hormuz.

Det säger olika nyhetsbyråer.

USA säger att de

stoppade Irans militärer

från att lägga ut minor i sundet.

Iran svarade på attacken

bara timmar efteråt.

De sköt robotar mot

USAs militärer i länderna

Jordanien och

Förenade arabemiraten.

– Vi vill inte ha krig.

Men vi svarar på varje attack.

Det säger Irans president

Masoud Pezeshkian i iransk tv.

Jordanien säger

att de har skjutit ner

åtta robotar.

Sundet Hormuz är viktigt

för världens ekonomi.

Många båtar med olja kör där.

Efter attackerna blev

priset på olja högre.

Kriget mellan USA

och Iran startade

i februari i år.

Det har varit en paus

i attackerna sedan i juli.

8 SIDOR/TT