Världen

Flera stora båtar på havet.

Båtar i det viktiga sundet Hormuz nära Iran. Foto: Amirhosein Khorgooi/AP/TT

USA attackerade Iran igen

Det har varit
en paus i kriget
mellan USA och Iran.
Men i söndags attackerade USA
Iran igen.

USA ska ha bombat
iranska system för raketer.
Systemen fanns på ön Larak
i sundet Hormuz.
Det säger olika nyhetsbyråer.

USA säger att de
stoppade Irans militärer
från att lägga ut minor i sundet.

Iran svarade på attacken
bara timmar efteråt.
De sköt robotar mot
USAs militärer i länderna
Jordanien och
Förenade arabemiraten.

– Vi vill inte ha krig.
Men vi svarar på varje attack.

Det säger Irans president
Masoud Pezeshkian i iransk tv.

Jordanien säger
att de har skjutit ner
åtta robotar.

Sundet Hormuz är viktigt
för världens ekonomi.
Många båtar med olja kör där.
Efter attackerna blev
priset på olja högre.

Kriget mellan USA
och Iran startade
i februari i år.
Det har varit en paus
i attackerna sedan i juli.

8 SIDOR/TT

31 augusti 2026

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5 kommentarer
  1. isak skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 13:29

    8 sidor varför vill usa bomba iran

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      31 augusti, 2026 kl. 13:57

      Det är svårt att veta exakt varför.
      Men den här gången handlade det om
      att USA vill stoppa Irans militärer
      från att lägga ut minor i sundet.
      Det säger USA.

      Vänligen,

      8 Sidor

  2. marcus§ skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 13:32

    det ät jätte onödi

    Svara
  3. BOMBA INTE IRAN skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 13:34

    NEEEEEEJJJJJJJJJJ MIN SLÄKT😭😭😭😭😭😭😭

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  4. Frej.s skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 18:25

    Varför behöver usa kriga med alla😭😢

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