Flera döda i ryska attacker

Ryssland har gjort

nya attacker mot

Ukrainas huvudstad Kiev.

Flera personer har dött.

Minst fyra personer

dog i attacker som var nära Kiev.

Fler än tio blev skadade.

Sju personer blev också dödade

vid en järnväg i Kiev.

Sex av dem jobbade

på en verkstad för tåg.

Det skriver ett företag

som jobbar med tåg i Ukraina.

Över tio explosioner

ska ha hörts i Kiev

tidigt på tisdag morgon.

Det säger journalister

på nyhetsbyrån AFP.

Samtidigt har Ukraina

attackerat ett ryskt område

nära Estland vid Östersjön.

Ukrainska drönare

ska ha skadat en rysk hamn där.

Det säger Ryssland.

8 SIDOR/TT