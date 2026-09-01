Världen
Brandmän från Ukraina jobbar efter en attack i Kiev. Foto: Ukrainan Emergency Service/AP/TT
Flera döda i ryska attacker
Ryssland har gjort
nya attacker mot
Ukrainas huvudstad Kiev.
Flera personer har dött.
Minst fyra personer
dog i attacker som var nära Kiev.
Fler än tio blev skadade.
Sju personer blev också dödade
vid en järnväg i Kiev.
Sex av dem jobbade
på en verkstad för tåg.
Det skriver ett företag
som jobbar med tåg i Ukraina.
Över tio explosioner
ska ha hörts i Kiev
tidigt på tisdag morgon.
Det säger journalister
på nyhetsbyrån AFP.
Samtidigt har Ukraina
attackerat ett ryskt område
nära Estland vid Östersjön.
Ukrainska drönare
ska ha skadat en rysk hamn där.
Det säger Ryssland.
8 SIDOR/TT
1 september 2026
FANTASTISK!!!😍🥰😎💞
varför skiver du FANTASTISK det är inte bra
Håller med, inte alls kul.