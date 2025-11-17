Colombia köper svenska plan

Landet Colombia ska köpa

17 svenska flygplan.

Det är stridsflygplan

av sorten Jas Gripen.

Det är flygplan

som militärer använder

för att försvara sina länder

om det blir krig.

Flygplanen kostar ungefär

34 miljarder kronor.

Det är en av de största

affärerna med andra länder

som Sverige har gjort.

Det säger Sveriges minister

för handel Benjamin Dousa.

– Det är fantastiskt

bra för oss. Det betyder

att det blir många nya jobb

för människor i Sverige,

säger Dousa.

Det är företaget Saab

som bygger Jas Gripen.

Saab har en fabrik

i staden Linköping.

Colombia berättade redan

i våras att de vill

köpa de svenska planen.

Nu är det klart att

de köper 17 stycken.

Det har Colombia och Saab

skrivit ett avtal om.

De första flygplanen ska

vara klara redan nästa år.

– Det här är en viktig

händelse för Colombias folk.

Det säger Colombias president

Gustavo Petro till

tidningen El Tiempo.

Nyligen blev det klart

att landet Thailand ska

köpa fyra Jas Gripen.

Ukraina har sagt att de

vill köpa mellan 100

och 150 Jas Gripen.

8 SIDOR/TT