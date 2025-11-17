Sverige
Det svenska stridsflygplanet Jas Gripen. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Sveriges minister Benjamin Dousa skakar hand med Colombias president Gustavo Petro när köpet är klart. De är i staden Cali i Colombia. Foto: Santiago Saldarriaga/TT
Colombia köper svenska plan
Landet Colombia ska köpa
17 svenska flygplan.
Det är stridsflygplan
av sorten Jas Gripen.
Det är flygplan
som militärer använder
för att försvara sina länder
om det blir krig.
Flygplanen kostar ungefär
34 miljarder kronor.
Det är en av de största
affärerna med andra länder
som Sverige har gjort.
Det säger Sveriges minister
för handel Benjamin Dousa.
– Det är fantastiskt
bra för oss. Det betyder
att det blir många nya jobb
för människor i Sverige,
säger Dousa.
Det är företaget Saab
som bygger Jas Gripen.
Saab har en fabrik
i staden Linköping.
Colombia berättade redan
i våras att de vill
köpa de svenska planen.
Nu är det klart att
de köper 17 stycken.
Det har Colombia och Saab
skrivit ett avtal om.
De första flygplanen ska
vara klara redan nästa år.
– Det här är en viktig
händelse för Colombias folk.
Det säger Colombias president
Gustavo Petro till
tidningen El Tiempo.
Nyligen blev det klart
att landet Thailand ska
köpa fyra Jas Gripen.
Ukraina har sagt att de
vill köpa mellan 100
och 150 Jas Gripen.
8 SIDOR/TT
Kommer Saab då att börja bygga bilar igen?
Hej Vinne!
Nej, några bilar är inte på gång.
/8 Sidor
ok
Är ni säkert att den kostar 34 miljarder kronor? Det är mycket pengar. Jag tror att ni gjorde fel jag hörde att den kostar ungefär mellan 1,6- 2,4 miljarder kronor per plan